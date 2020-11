FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1505 (1532) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2530 (2430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2425 (2240) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS BP PRICE TARGET TO 470 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS SMITH & NEPHEW TARGET TO 1400 (1530) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 65 (80) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2195 (2400) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WOOD GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 241 PENCE - GOLDMAN RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3000 (2470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 280 (251) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 641 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 290 (250) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BP TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 232 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SHELL TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES SHELL-KURSPRICE TARGET TO 1180 (991) PENCE - MORGAN STANLEY RESUMES UNITED UTILITIES WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1000 PENCE - MS RAISES NATIONAL GRID TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 1000 (955) PENCE - MS RAISES RSA INSURANCE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 600 (540) PENCE - MS RAISES SSE PLC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 1550 (1620) PENCE - RBC RAISES CENTRICA TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 55 (33) PENCE



