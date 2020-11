Die gute Stimmung an Europas Börsen hält auch am US-Präsidentschaftswahltag an.Paris / London - Die gute Stimmung an Europas Börsen hält auch am US-Präsidentschaftswahltag an. Der EuroStoxx 50 baute am Dienstag seine anfängliche Gewinne sukzessive aus - am späten Vormittag stand ein Plus von 1,95 Prozent auf 3078,28 Punkte zu Buche. Bereits am Montag hatte sich der Leitindex der Eurozone deutlich von den herben Verlusten der vergangenen Woche erholt. Auch die anderen Indizes...

