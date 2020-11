Der eKMU-X Index schloss in der vergangenen Handelswoche praktisch unverändert auf 1'050 Punkten.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben sich die Volumen fast halbiert. Auch die Anzahl der Abschlüsse nahm ab. Gegenüber der Vorwoche verzeichnete das Gesamtvolumen einen Rückgang um 49 Prozent auf knapp 1,6 Millionen Franken, generiert in 73 Transaktionen nach 88 in der Vorwoche. Der eKMU-X Index schloss praktisch unverändert auf 1'050,17 Punkten.

