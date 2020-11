Der EUR/JPY prallt von den Mehrwochen-Tiefs bei 121,60 ab - Weiter nördlich liegt der 100-Tage-SMA um 123,60 - Der EUR/JPY gewinnt wieder an positiver Dynamik und er überschreitet deutlich die Schlüsselbarriere von 122,00, inmitten einer allgemeinen Risikobereitschaft an den globalen Märkten. Die Fortsetzung dieses Aufwärtstrends dürfte am 100-Tage-SMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...