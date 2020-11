Der Kanton Freiburg zieht in Sachen Coronaschutzmassnahmen die Schraube an.Freiburg - Der Kanton Freiburg zieht in Sachen Coronaschutzmassnahmen die Schraube an. Restaurants, Bars, Theater, Kinos, Museen, Freizeit- und Fitnesszentren sowie Schwimmbäder werden bis Ende November geschlossen. Die Regelung gilt ab Mittwoch 23 Uhr, wie der Staatsrat am Dienstag am Sitz der Kantonspolizei in Granges-Paccot FR vor den Medien bekanntgab. Die Massnahmen seien unerlässlich...

