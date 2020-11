Die US-Aktienmärkte haben am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl ihre Vortagesgewinne ausgebaut.New York - Die US-Aktienmärkte haben am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag im frühen Handel um 2,14 Prozent auf 27 502,12 Punkte, nachdem er zum Wochenstart bereits um 1,6 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,84 Prozent auf 3371,27 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 1,71 Prozent auf 11...

