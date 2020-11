Der Schweizer Leitindex SMI hat am Dienstag erneut kräftig zugelegt und am Ende gar die 10'000-Punkte-Marke zurückerobert.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Dienstag erneut kräftig zugelegt und am Ende gar die 10'000-Punkte-Marke zurückerobert. Damit wurde innerhalb von zwei Handelstagen fast das Minus von 4,4 Prozent der Vorwoche wieder wettgemacht. Es fehlten noch 20 Punkte. Angetrieben wurde die gute Stimmung am Tag der US-Präsidentschaftswahlen von der Hoffnung auf einen klaren Sieger.

Den vollständigen Artikel lesen ...