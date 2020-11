Die zwei von dem Fresh Produce Consortium (FPC) in Zusammenarbeit mit der Universität von Lincoln gestarteten Veranstaltungen FPC Future und FPC Careers werden verlegt. Auf dem Lincolnshire Showground wird am 10. Juni 2021 die erste Veranstaltung für Agrartechnologie in der Industrie von Obst & Gemüse, Blumen und Pflanzen überhaupt stattfinden. Bildquelle:...

