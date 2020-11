"Über die letzten Monate wurde deutlich, welch tragende Rolle Flexworker in unserer Wirtschaft spielen und wie entscheidend ein flexibler Personalkörper für ein Unternehmen ist."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schneuwly, Coople ist in der Schweiz führend bei der Vermittlung von kurzfristig einsetzbaren, temporären Arbeitskräften. Wie hat sich das Geschäft mit den sogenannten Flexworkern durch die Coronakrise verändert? Yves Schneuwly: Alles in allem kann man sagen, dass sich der Trend hin zu flexiblem Personal weiter verstärkt. Schon vor Covid-19 befanden wir uns im...

