Der Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen Siemens Gamesa ISIN: ES0143416115, mit Produktionsstätten in China, Europa, Indien und Brasilien befinden sich seit dem Frühjahr in einer schönen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Kurs in mehreren Schüben auf ein 6-Monats-Hoch bei 26,68 Euro. Anschließend folgte eine der üblichen Korrekturen, die Aktien in einer Aufwärtsbewegung nun einmal zeigen. Nach einem Tief bei 23,52 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...