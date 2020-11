Während die Stimmenauszählung läuft und die US-Wahl immer noch ein knappes Rennen ist, berichtet die Associated Press (AP) über einen Joe Biden Sieg in Arizona. AP schließt sich nun Fox an und erklärt Biden zum Sieger in Arizona. Die Ergebnisse aus Georgia, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania werden den Ausschlag geben, nachdem Präsident Donald Trump ...

