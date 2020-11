Im Breitbandtest des Fachmagazins «connect» erzielt Quickline in allen Bereichen ein Topergebnis und übertrifft mit Kabel- und Glasfasertechnologie ihre Mitbewerber.Nidau - Quickline gewinnt den Schweizer Breitbandtest des Fachmagazins «connect». In allen Bereichen erzielt Quickline ein Topergebnis und übertrifft mit Kabel- und Glasfasertechnologie ihre Mitbewerber. Das renommierte Fachmagazin für Telekommunikation «connect» kürt Quickline zur Breitband-Testsiegerin in der Schweiz. Getestet wurden verschiedene Leistungen von Highspeed-Internet...

