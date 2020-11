Der Euro ist am Mittwoch angesichts eines ungewissen Wahlausgangs in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch angesichts eines ungewissen Wahlausgangs in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten. Bis zum Mittag konnte er seine Verlust aber eindämmen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,17 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als in der Nacht zuvor. Zeitweise war der Euro aber auch noch wesentlich deutlicher auf rund 1,16 Dollar gefallen.

