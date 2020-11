Für den Photovoltaik-Solarpark Tordesillas existiert bereits ein 10-Jahres-PPA mit Statkraft. Das Solarkraftwerk ist das erste Solar-Investment des neuen Impact-Fonds Klimavest von Commerz Real. BayWa re hat den Photovoltaik-Solarpark Tordesillas in Zentralspanien an Commerz Real verkauft. Dabei handelt es sich um eine deutsche Investmentgesellschaft, die ihr Erneuerbare-Energien-Portfolio in den letzten Jahren auf mehr als 50 Projekte ausgebaut hat. Der Solarpark mit 41,7 MW ist das erste Solar-Investment ...

