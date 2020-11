Das Handelsdefizit Kanadas hat sich im September weiter ausgeweitet - Der USD/CAD klammert sich nach den Daten an kleine Tagesgewinne nahe der 1,3150. - Kanadas Handelsbilanzdefizit stieg von 3,21 Mrd. C$ im August auf 3,25 Mrd. C$ im September, wie die am Mittwoch von Statistics Canada veröffentlichten Monatsdaten zeigten. Dieser Wert fiel schlechter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...