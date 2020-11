Es scheint, als ob sich die Börsen nach vorne orientierten und bereits auf das von beiden Kandidaten in Aussicht gestellte massive Infrastrukturprogramm wetteten.Zürich - Angeführt von den schwergewichtigen Pharmawerten verbucht die Schweizer Börse am Mittwoch deutliche Kursgewinne. Obwohl der Ausgang der mit Spannung erwarteten US-Präsidentenwahl nach wie vor offen und die an den Finanzmärkten erwartete "blaue Welle" ausgeblieben ist, griffen die Anleger kräftig zu. Dabei dürfte ein klares Ergebnis noch etwas auf sich warten lassen. Zudem hatte der noch...

