Dieses Jahr hat The Greenery erstmals eine Überschneidung zwischen traditionellem und beleuchtetem Anbau. Qcumber kam letztes Jahr am 27. November in die Produktion, dieses Jahr sind sie früher dran denn je, am 29. Oktober versteigerten The Greenery Growers die ersten Gurken aus beleuchtetem Anbau. Kees Hendriks, 2019. Foto © The Greenery Das stellt sicher, dass The Greenery...

Den vollständigen Artikel lesen ...