Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Deutschland am frühen Donnerstagmorgen 19.990 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist ein neues Allzeithoch an Neuinfektionen.



Mit einem Plus von rund 19,2 Prozent gegenüber dem am letzten Donnerstag gemeldeten Wert ist die relative Steigerung damit ungefähr auf dem Niveau vom Vortag. Vor wenigen Tagen hatten sich die Neuinfektionszahlen gegenüber der Vorwoche noch mehr als verdoppelt. Mit nach RKI-Schätzung mehr als 195.000 aktiven Infektionen wurde allerdings erneut ein neuer Höchststand gemeldet. 118 Menschen starben binnen 24 Stunden mit einer Corona-Infektion, so das RKI weiter.

