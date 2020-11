Die Übernahme von Sunrise durch Liberty geht voraussichtlich schon in der kommenden Woche über die Bühne.Zürich - Der Telekomkonzern Sunrise, der unmittelbar vor der Übernahme durch die UPC-Muttergesellschaft Liberty steht, hat im dritten Quartal neue Kunden gewonnen und den Umsatz damit in etwa gehalten. Der Umsatz sank ganz leicht um 0,5 Prozent auf 471 Millionen Franken, wie Sunrise am Donnerstag bekannt gab. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) stieg indes dank einer vorteilhafteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...