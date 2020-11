Die Auszeichnung von Professional Wealth Management würdigt die hervorragenden Leistungen der Bank in den Bereichen Geschäftsstrategie und Kundenservice.Genf / London - REYL & Cie ist stolz auf die Auszeichnung als «Beste Private-Banking-Boutique in Europa» für ihre Private Banking- und Vermögensverwaltungsaktivitäten. Die Auszeichnung wurde heute in London von Professional Wealth Management (PWM) verliehen und würdigt die hervorragenden Leistungen der Bank in den Bereichen Geschäftsstrategie und Kundenservice. REYL & Cie wurde von einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...