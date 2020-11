FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3785 (3960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 395 (390) P - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE RESUMES HOMESERVE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1500 PENCE - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2490 (2650) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS COATS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 62 (60) PENCE - JEFFERIES CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 780 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 71 (80) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES SEGRO PLC TO 'HOLD' ('REDUCE') - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - SHORE CAPITAL RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'HOLD' ('SELL')



- PEEL HUNT CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 600 PENCE



