Als eigenständiges Quartier bietet The Circle hunderte Arbeitsplätze, Läden, Restaurants, und Hotels.Kloten - Der Flughafen Zürich hat am Donnerstagmorgen das neue Dienstleistungszentrum der Superlative The Circle eröffnet. Als eigenständiges Quartier bietet The Circle hunderte Arbeitsplätze, Läden, Restaurants, und Hotels. Auf der Gesamtfläche von 180'000 Quadratmetern entstand zudem auch ein Kongress- und ein Gesundheitszentrum mit Universitätsspital. Der Circle und der angrenzende Park sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...