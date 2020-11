Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag an die letztlich erzielten Gewinne vom Vortag angeknüpft.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag an die letztlich erzielten Gewinne vom Vortag angeknüpft. Auch am Tag zwei nach den US-Wahlen scheint die Hängepartie um den künftigen Vorsitz im Weissen Haus den Anlegern also keine nachhaltigen Sorgen zu bereiten. Der EuroStoxx stieg am späten Vormittag um 1,29 Prozent auf 3201,99 Zähler. Er erreichte damit ein Hoch seit gut zwei...

