Der britische Finanzminister Rishi Sunak kündigte am Donnerstag an, dass man der Wirtschaft "erhebliche zusätzliche Unterstützung" zukommen lassen werden, indem man die Urlaubsregelung verlängert, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Der Gouverneur der Bank of England (BoE) und ich stehen in ständigem Kontakt." "Die BoE-Prognose zeigt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...