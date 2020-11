Trotz des weiterhin offenen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag in Kauflaune gezeigt.New York - Trotz des weiterhin offenen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 2,12 Prozent auf 28'438,33 Punkte. Damit summiert sich das Dow-Plus in dieser Woche nun bereits auf mehr als 7 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen Verlust aus der...

