Vom 1. Januar bis 26. Oktober beliefen sich die peruanischen Orangenexporte auf 25.713 Tonnen im Wert von 11 Millionen USD, was einen Anteil von 37% in der Menge und 57% im Wert darstellt, verglichen mit dem, was in dem gleichen Zeitraum 2019 erreicht wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Das teilte Fresh Fruit mit, wie Agraria.pe berichtet, wobei vorhersagt ist, dass die Lieferungen dieser...

