Als das Zentrum im Zürcher Unterland verbindet Bülach mit über 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner die Vorteile von « ganz auf dem Land » und « gleich in der Stadt ».Zollikon - Die DHG Generalunternehmung AG, Teil der Zürcher Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG, macht mit einem symbolischen Spatenstich am 6. November 2020 um 10:00 Uhr den Auftakt zu den Bauarbeiten der Vorzeigeliegenschaft in der Bahnhofstrasse von Bülach, ZH. Als das Zentrum im Zürcher Unterland verbindet Bülach mit über 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner die Vorteile von « ganz auf dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...