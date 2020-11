Die "exzellente Performance" des Quartals ist insbesondere auf ein sehr hohes Wachstum in China sowie auf den starken Gang des Geschäfts mit Laboratorien zurückzuführen.Zürich - Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Gut lief unter anderem das Geschäft mit Laboratorien. Konkret legte der Umsatz um 7 Prozent auf 807,4 Millionen US-Dollar zu, wie das Unternehmen in der Nacht auf Freitag mitteilte. Zu diesem Plus steuerten positive...

