"Die Aktienkurse werden vom Markt bestimmt", sagte der japanische Kabinettsstaatssekretär Katsunobu Kato in seiner Reaktion gegenüber den Medien, nachdem der Nikkei am Freitag auf das 19-Jahres-Hoch gestiegen war. Zu Beginn des heutigen Tages sagte Finanzminister Taro Aso, dass die geldpolitischen Entscheidungen von der Bank of Japan (BoJ) unabhängig ...

