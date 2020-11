Trump war weder der Wirtschaftspräsident (als den er sich sieht), noch hat er die Wirtschaft an die Wand gefahren (wie seine Kritiker befürchteten). Also weder top noch flop.Sollte Donald Trump die Wiederwahl doch noch schaffen, liegt das unter anderem daran, dass ihm viele Amerikaner eine höhere Wirtschaftskompetenz attestieren als seinem Kontrahenten Biden. Zeit für eine ökonomische Bilanz - und nur eine ökonomische - der Präsidentschaft von Trump. In seiner Amtszeit hielt der Aufschwung, der nach der Finanzkrise eingesetzt hatte, an. Der Arbeitsmarkt boomte weiter...

