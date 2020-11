FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 155 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 770 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RESUMES RWS HOLDINGS PLC WITH 'BUY' - TARGET 810 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4400 (4800) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 710 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES WEIR GROUP TARGET TO 1670 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 540 (530) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 202 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 840 (810) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 145 (120) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES STAFFLINE WITH 'BUY' - TARGET 40 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES HAMMERSON WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PANMURE CUTS RSA INSURANCE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 670 PENCE - PANMURE RAISES AVEVA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4486 PENCE - RBC RAISES RECKITT BENCKISER TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERP,) - PRICE TARGET 6700 (6400) P - RBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 680 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE TO 'BUY' ('HOLD') - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 375 (380) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 580 (570) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 590 (525) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de