Das Unternehmen hat die Entwicklungsrechte an zehn Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtleistung von 429 Megawatt von RIC Energy übernommen. Bis zum 4. Quartal 2021 sollen die Photovoltaik-Anlagen zur Baureife gebracht werden.Hanwha Q-Cells hat sich die Rechte zur Entwicklung von zehn Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 429 Megawatt Leistung in den automonen Gemeinschaften Aragon, Kastilien und Leon in Spanien gesichert. Der Kaufvertrag mit RIC Energy seit bereits Mitte September unterzeichnet worden, teilte das Photovoltaik-Unternehmen am Freitag mit. Der spanische Projektentwickler habe sich ...

