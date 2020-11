Q Cells hat die Rechte für 10 Photovoltaik-Solarparks in den spanischen autonomen Gemeinschaften Aragon und Kastilien und León vom Projektentwickler RIC Energy übernommen. RIC Energy wird die Entwicklung der einzelnen Standorte beaufsichtigen, um sie bis zum 4. Quartal 2021 zur Baureife zu bringen.Foto: Q Cells Die Downstream-Abteilung von Q Cells unterzeichnete im September 2020 eine Vereinbarung über den Kauf von 429 MW neuer Photovoltaik in Spanien. Das Unternehmen will die Projekte bis zum vierten ...

