Verglichen mit der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung war der Oktober dieses Jahres wenig sonnig. Denn fast in ganz Deutschland lag die Sonneneinstrahlung unter dem Mittel der vergangenen Jahrzehnte. Die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Oktober 2020 erreichte einen Mittelwert von 48 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Im September waren es noch 109 Kilowattstunden pro Quadratmeter gewesen. Der Wert für Oktober ist ein wenig geringer als in Mittel der vergangenen Jahrzehnte, denn im Zeitraum ...

