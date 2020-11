Die Länderkammer hält die bisher im Entwurf vorgesehenen Zubauziele nicht für ausreichend, um bis 2030 einen Anteil von 65 Prozent Erneuerbare am Bruttostromverbrauch zu erreichen. Sie fordert auch eine Entlastung von privaten Haushalten beim Einbau von intelligenten Messsystemen.Eine Woche nach dem Bundestag hat sich auch der Bundesrat in einer Sitzung mit dem Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für die EEG-Novelle 2021 befasst. Die Länder machten in ihrer Stellungnahme deutlich, dass die geplanten Ausbaupfade für Photovoltaik und Windkraft nicht ausreichten, um das Ziel von 65 Prozent ...

