Das britische Office for National Statistics (ONS) teilte am Freitag mit, dass sich in der Woche bis zum 31. Oktober schätzungsweise 618.700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, gegenüber 568.100 in der Vorwoche, wie Reuters berichtete. Das ONS stellte weiter fest, dass sich die Infektionen bei etwa 50.000 pro Tag stabilisiert zu haben scheinen, ...

