"Überquert Joe Biden die Ziellinie beim Rennen ums Weisse Haus als erster, kann er im nächsten Jahr auf weitere Verbesserungen am Arbeitsmarkt setzen."Die US-Wirtschaft hat im Oktober 638'000 neue Stellen ausserhalb des Landwirtschaftssektors geschaffen. Die Arbeitslosenquote sinkt von 7.9 % auf 6.9 %. Der Jobaufbau fällt gemessen an den Erwartungen kräftiger aus. Jedoch sollte dies nicht über die noch immer unbefriedigende Gesamtlage hinwegtäuschen. Ja, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, aber eben nur in kleinen Schritten.

