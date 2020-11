Die Finanzmärkte haben in der zu Ende gehenden Woche mit kräftigen Ausschlägen auf die amerikanische Präsidentschaftswahl reagiert.Zürich - Die Finanzmärkte haben in der zu Ende gehenden Woche mit kräftigen Ausschlägen auf die amerikanische Präsidentschaftswahl reagiert. Dabei hat sich offenbar an den Märkten die Meinung verfestigt, dass der demokratische Herausforderer Joe Biden über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump einen Sieg erringen kann. Am Freitagnachmittag gegen 16.25 Uhr kann der Schweizer Leitindex SMI...

Den vollständigen Artikel lesen ...