Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden hat 50% und US-Präsident Donald Trump 48,6% der Stimmen in dem umkämpften Bundesstaat Arizona, wobei bisher 92% der Stimmen ausgezählt wurden, berichtete Reuters unter Berufung auf die neuesten Daten von Edison Research. Biden führt in diesem Bundesstaat derzeit mit 43.569 Stimmen vor Trump an. Reaktion des Marktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...