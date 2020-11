Bei aller Sorge um die aktuelle Konjunkturlage, der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen führt in den Werkshallen zu guter Laune.Exporte legen den fünften Monat in Folge zu Vaduz - Die deutschen Exporte verbuchen im September ein Plus von 2.3 % gegenüber dem Vormonat. Die deutsche Exportwirtschaft hat einen guten Lauf. Die deutsche Industrie kann sich in den schwierigen Corona-Zeiten über eine den Umständen entsprechende gute Auslandsnachfrage freuen. Die gute Exportentwicklung zeigt einmal mehr, dass es im dritten Quartal...

