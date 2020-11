Eine Beimischung von Wertpapieren mit höheren Risiken und geringerer Liquidität kann erhebliche Vorteile bringen.Eine Beimischung von Wertpapieren mit höheren Risiken und geringerer Liquidität kann erhebliche Vorteile bringen. Wer in turbulenten Phasen an den Anleihemärkten konstante Renditen erwirtschaften will, sollte etwas flexibel sein. In Zeiten, in denen konventionelle Staats- und Unternehmensanleihen enge Spreads oder zu hohe Kreditrisiken aufweisen, ist die Freiheit...

Den vollständigen Artikel lesen ...