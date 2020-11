Analysten wurden vom Rückgang bei den Importen um 0,1 Prozent überrascht, hier war im Schnitt ein Plus von 1,5 Prozent erwartet worden.Wiesbaden - Die Erholung des deutschen Aussenhandels von der Corona-Krise hat sich im September fortgesetzt, aber weiter an Fahrt verloren. Zwar stiegen die Exporte im Monatsvergleich den fünften Monat in Folge an, jedoch war das Plus mit 2,3 Prozent etwas niedriger als im August. Damit schwächt sich die Erholung der Ausfuhren weiter ab, im Juli waren die Exporte noch um 4,3 Prozent und im Juni 15...

