Die Quote verharrte im Oktober bei 3,2%. Sogar leicht rückläufig war sie bei den Jugendlichen, bei welchen es Ende Sommer einen relativ starken Anstieg gegeben hatte.Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Oktober trotz der anlaufenden zweiten Coronawelle nur leicht zugenommen. Das Instrument der Kurzarbeit ist aber wieder gefragter. Es seien "überraschend gute Zahlen", sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Montag. Konkret nahm die Zahl der bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren...

