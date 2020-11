Am Zentrum für höchsteffiziente Solarzellen (ZHS) des Fraunhofer ISE wollen Forscherinnen und Forscher neuartige Tandem-Solarzellen entwickeln. Diese Hocheffizienz-Solarzellen werden in einer Sputteranlage abgeschieden.Foto: Singulus Technologies Singulus Technologies hat vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE einen Auftrag für die Lieferung einer Kathodenzerstäubungsanlage (Vakuumbeschichtung mittels Sputtering) erhalten. Die Anlage des Typs Vistaris 600 ist für das aktuell in Betrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...