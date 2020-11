Berlin - Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) will mehr Schnelligkeit bei der Ausbildung von Imamen. Man begrüße, "dass ab dem nächsten Jahr 30 Personen zu Imamen, Seelsorgern und Gemeindebetreuern im Islamkolleg in Osnabrück ausgebildet werden sollen", sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Man wünsche sich aber auch, dass die Ausbildung etwas zügiger anliefe und mehr Menschen ausgebildet würden. "Der Bedarf ist enorm", so Mazyek. Eine solche Aus- und Weiterbildung wirke zudem präventiv gegen extremistisches Gedankengut. Kritik anderer Islamverbände, wonach sich der Staat in die Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften einmische, wies Mazyek zurück: "Das kann ich in der praktischen Arbeit nicht feststellen."



Der ZMD ist Gründungsmitglied des Islamkollegs. Beim Treffen der Islam-Konferenz am Dienstag wird es um den Aufbau des Islamkollegs in Osnabrück gehen.

