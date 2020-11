Als ein wenig ermutigend hat Bundesrat Alain Berset am Montag die etwas tieferen Zahlen von Neuansteckungen mit dem Coronavirus bezeichnet.Bern - Als ein wenig ermutigend hat Bundesrat Alain Berset am Montag die etwas tieferen Zahlen von Neuansteckungen mit dem Coronavirus bezeichnet. Eine Tendenz sei aber noch nicht auszumachen. Die Lage bleibe ernst, sagte der Gesundheitsminister in Delsberg vor den Medien. Dem Bundesamt für Gesundheit wurden für Freitag bis Sonntag 17'309 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet.

Den vollständigen Artikel lesen ...