Der SMI schliesst 0,92 Prozent im Plus auf 10'417,99 Punkten.Zürich - Ein möglicher Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff hat am Montag an den Aktienmärkten in der Schweiz und weltweit für ein Kursspektakel gesorgt. Positive Studiendaten von Biontech und Pfizer zu einem Corona-Impfstoff schürten bei Investoren Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Corona-Lage. Demnach bietet der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid...

