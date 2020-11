Im Süden von Frankreich war die Ernte der süßen Cevennen-Zwiebeln gut, die Handelssaison lief sehr gut. Aber am 19. September brach ein heftiger Gewittersturm über die Region herein mit einer beispiellosen Menge an Regen: fast 710 mm in 6 Stunden. Die Ernte 2020 war bereits im Lager und geschützt, aber die Terrassenflächen haben sehr gelitten. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...