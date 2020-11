Wer ständig an einem Bildschirm arbeiten muss, sollte mindestens einmal jährlich einen Augenarzt aufsuchen.In der heutigen Zeit arbeiten sehr viele Menschen den ganzen Tag lang am PC. Auf Dauer führt die Arbeit jedoch zu grösseren Problemen mit den Augen. Sie sind das empfindlichste menschliche Organ und müssen jeden Tag sehr viele Informationen aufnehmen. Deshalb sollten die Augen immer ein wenig geschont werden. Das ist auch dann möglich, wenn am Bildschirm gearbeitet wird.

