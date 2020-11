Der USD wurde durch höhere Renditen angekurbelt, doch der NZD fand noch mehr Gefallen an der gestrigen Impfstoff-Optimismus-Risiko-Rallye und so durchbrach der Kiwi den Wert von 0,68. Die Sitzung der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ) am Mittwoch wird eine Bewährungsprobe sein, aber das könnte nicht ausreichen, um gegen die Flut globaler Nachrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...